VIDEO – Sanchez, per il compleanno arrivano anche auguri dalla UEFA

Alexis Sanchez Inter

Nel giorno del suo trentaduesimo compleanno (vedi articolo), l’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez ha anche ricevuto gli auguri dalla UEFA. Il profilo ufficiale Twitter della Champions League lo ha infatti celebrato con un video delle sue migliori giocate nella competizione.

TANTI AUGURI – Un bel video celebrativo per festeggiare il suo trentaduesimo compleanno. Questa l’idea della UEFA per Alexis Sanchez. Il profilo social ufficiale della Champions League ha ricordato le migliori giocate dell’attaccante dell’Inter nella massima competizione europea per club (tutte con la maglia dell’Arsenal). Giocate che speriamo possa ripetere anche nel suo prosieguo di carriera in nerazzurro, nonostante l’infortunio che per ora lo sta costringendo ai box. Purtroppo, infatti, Sanchez non ci sarà domani con lo Spezia (vedi articolo).