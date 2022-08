VIDEO – Sanchez appena arrivato a Marsiglia, accoglienza incredibile dei tifosi!

Sanchez è appena arrivato a Marsiglia, dove firmerà il suo contratto con l’OM dopo aver risolto con l’Inter. Incredibile l’accoglienza da parte dei tifosi della formazione francese: ecco il video.

IN ARRIVO – Per Alexis Sanchez l’Inter è ormai il passato, il futuro si chiama Marsiglia. L’attaccante cileno è appena arrivato nella città francese, accolto da tantissimi tifosi festanti. Fuochi d’artificio in aeroporto, sciarpe e prime foto con la maglia per lui, che si trasferisce da svincolato dopo la risoluzione di ieri con l’Inter. La firma è prevista per le prossime ore.

Ecco i video dell’arrivo di Sanchez a Marsiglia da La Provence, con il saluto dei suoi nuovi tifosi.