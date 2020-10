VIDEO – A Samuel bastano tre minuti: all’Inter il derby in casa Milan

Condividi questo articolo

Walter Samuel Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 7 ottobre 2012. Il primo derby stagionale contro il Milan finisce già dopo tre minuti: basta la rete di Walter Samuel.

SUBITO SAMUEL – La stagione 2012/13 dell’Inter inizia in modo altalenante. Nelle prime sei gare di campionato, i nerazzurri raccolgono quattro vittorie, ma anche due sconfitte. Di queste la prima arriva contro la Roma (in casa) alla seconda giornata: un pesante 1-3. E la seconda arriva due turni dopo, ancora in casa, stavolta contro il Siena (0-2). Il derby di andata contro il Milan ha quindi una doppia valenza, morale prima che di classifica. Andrea Stramaccioni sceglie un offensivo 3-4-1-2, ma a decidere la gara sarà un difensore. E basteranno appena tre minuti. Esteban Cambiasso batte una punizione lunga e tesa dai 40 metri, molto vicino alla linea laterale. Il suo lancio attraversa tutta l’area rossonera e arriva sulla testa di Walter Samuel. L’argentino colpisce la palla quasi da terra, e in modo sporco, quel tanto che basta a farla entrare in porta sotto la traversa. Il risultato non cambierà più, nonostante numerosi tentativi del Milan, soprattutto da fuori area. A inizio ripresa l’Inter rimane anche in 10: Yuto Nagatomo viene espulso dopo il secondo giallo, per un tocco di mano. Ma gli assalti rossoneri rimarranno inefficaci: l’Inter vince il terzo derby di fila. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutto il resoconto della gara: