VIDEO – Samuel sfrutta una papera colossale: l’Inter ribalta il CSKA Mosca

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 23 ottobre 2007. A Mosca i nerazzurri ribaltano il risultato dopo il vantaggio CSKA: la rimonta è in salsa albiceleste, grazie alle reti di Crespo e Samuel.

SAMUEL SFRUTTA L’ORRORE – Il 23 ottobre 2007 l’Inter trova, in casa del CSKA Mosca, la seconda vittoria consecutiva nel girone di Champions League. Una vittoria fondamentale, che completa la cura dopo la prima partita dei nerazzurri, la sconfitta in casa del Fenerbahce (1-0). Tuttavia, anche a Mosca le cose non scorrono in modo facile per gli uomini di Roberto Mancini. Il primo tempo, infatti, si chiude sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa. La squadra di Gazzaev passa in vantaggio grazie a Jo: al 32′ la punta brasiliana scherza la difesa nerazzurra, e beffa Julio Cesar con un lob dall’interno dell’area. La fortuna dell’Inter è che il pareggio arriva già a inizio ripresa: al 52′, sugli sviluppi prolungati di un corner, Hernan Crespo segna l’1-1 con un tocco d’esterno a centro area. Una sorta di rigore in movimento per Arma Letale: sarà il suo ultimo gol in Champions League, in assoluto. Il pareggio restituisce coraggio all’Inter, che torna a spingere per forzare le resistenze del CSKA Mosca. Il gol-vittoria è ancora argentino, ma arriva in modo decisamente buffo. Luis Figo batte una punizione tagliata dalla trequarti destra: Walter Samuel gira di testa verso la porta, ma il tiro è debole. La palla rimbalza davanti al portiere Mandrykin, che può tranquillamente accoglierla tra le sue mani. Tuttavia, il numero 1 si lascia incredibilmente sorpassare dal pallone, regalando all’Inter il gol dell’1-2 e della vittoria. Nel video caricato in DailyMotion da “sp1873” tutti i gol della gara: