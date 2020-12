VIDEO – Samuel colpisce a freddo, poi l’Inter dilaga: 0-3 in casa della Lazio

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 6 dicembre 2008. Tutto facile per i nerazzurri, che battono la Lazio 0-3. Il vantaggio lo firma subito Samuel, poi chiudono un’autorete e un gol di Ibrahimovic.

IN SCIOLTEZZA – Il 6 dicembre 2008 l’Inter batte con estrema facilità la Lazio, allo Stadio Olimpico di Roma. I nerazzurri passano in vantaggio già dopo due minuti: su cross di Sulley Muntari dalla sinistra irrompe Walter Samuel, che di testa insacca lo 0-1. Il raddoppio arriva nel terzo minuto di recupero del primo tempo: Maicon scende dalla destra e, sul cross al centro dell’area, trova la deviazione decisiva quanto goffa di Modibo Diakité. Al 55′ la gara si chiude subito: punizione di Esteban Cambiasso dalla distanza, e Zlatan Ibrahimovic trova il colpo di testa (anzi di nuca) per lo 0-3 finale. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” il resoconto della partita.