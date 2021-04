VIDEO – Sampdoria-Verona 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Verona, anticipo della trentunesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



RIPRESA DI GLORIA – Sampdoria-Verona 3-1 nell’anticipo della trentunesima giornata di Serie A. La Sampdoria è ormai salva ma continua a fare il suo e si impone pur facendo turnover. Verona che si illude al 13′, quando una bella punizione di Darko Lazovic scavalca la barriera e si infila in rete. Lo 0-1 è il risultato con cui si va all’intervallo, poi Claudio Ranieri fa tre cambi e tempo nemmeno un minuto è pareggio. Lo firma Jakub Jankto, su tiro respinto del nuovo entrato Keita Baldé Diao, con un sinistro potente sul quale però Marco Silvestri non chiude a dovere il suo palo. Al 73′ un altro dei cambi dell’intervallo, Antonio Candreva, viene travolto da Adrien Tameze in area: è rigore. Con Fabio Quagliarella in panchina dovrebbe battere proprio l’ex Inter, ma la palla la prende Manolo Gabbiadini che dopo un chiarimento col compagno trasforma. Nove minuti dopo è Morten Thorsby a chiudere i conti, sfruttando un’uscita a vuoto di Silvestri su lancio di Adrien Silva. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.