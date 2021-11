VIDEO – Sampdoria-Verona 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Verona, anticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



TRE PUNTI D’ORO – Sampdoria-Verona 3-1 nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. La Sampdoria trova la seconda vittoria in sei giorni e ora Roberto D’Aversa non è più a rischio esonero. Il Verona, KO solo contro il Milan dall’arrivo di Igor Tudor in panchina, trova uno stop inatteso. Soprattutto perché va al riposo in vantaggio: doppio errore di Maya Yoshida, che respinge centrale una palla vagante e devia il successivo tiro di Adrien Tameze, 0-1 al 37′. La Sampdoria si riscatta sei minuti dopo l’inizio della ripresa: cross da sinistra, sponda di petto di Francesco Caputo e destro a incrociare da posizione defilata di Antonio Candreva. Per l’ex Inter è il secondo gol consecutivo dopo quello a Salerno. Il numero 87 serve anche l’assist per il 2-1, con il colpo di testa di Albin Ekdal che sbatte sul palo ed entra. Risultato capovolto al 77′, per la gioia dei blucerchiati. Il subentrato Nicola Murru, su tiro di Manolo Gabbiadini respinto, fa tris in diagonale e chiude i conti al 90′.

Video con gli highlights di Sampdoria-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.