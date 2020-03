VIDEO – Sampdoria-Verona 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Verona, recupero della ventiseiesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



LA DOPPIETTA PER RIBALTARLA – Sampdoria-Verona 2-1 nel recupero della ventiseiesima giornata di Serie A. La Sampdoria torna a vincere e lo fa nel momento più difficile, ossia a tre settimane dall’ultima partita (persa 1-5). Il Verona va avanti in maniera casuale al 32′, con un cross di Darko Lazovic che trova Mattia Zaccagni il cui tiro-cross, destinato fuori, viene toccato da Emil Audero per un autogol del portiere. Valerio Verre manca il raddoppio svirgolando dall’altezza del dischetto del rigore e l’errore dell’ex è pesante per gli scaligeri. Questo anche perché il suo sostituto, Emmanuel Agyemang-Badu, al 77′ scivola e fa partire il contropiede della Sampdoria, Fabio Quagliarella scambia con Fabio Depaoli e dal limite di destro pareggia. A cinque minuti dal termine gomitata di Pawel Dawidowicz su Albin Ekdal, il VAR porta a dare un rigore e Quagliarella trasforma. Rimonta completata, doppietta per l’attaccante campano. Nel recupero espulso Karol Linetty, ma anche qui l’arbitro è invitato a rivedere le immagini e cambia in giallo: fallo non così duro su Zaccagni. I gialloblù fermano la rincorsa europea dopo nove risultati utili consecutivi. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.