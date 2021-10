VIDEO – Sampdoria-Udinese 3-3, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Udinese, match della settima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



BOTTA E RISPOSTA CONTINUO – Sampdoria-Udinese 3-3 nella settima giornata di Serie A. Partita vibrante e divertentissima al Ferraris, ma alla fine non vince nessuno. Beto, schierato titolare, rischia di far fare autogol a Maya Yoshida che devia un suo cross sul palo. Il vantaggio dell’Udinese arriva al 15′, con un piattone di Roberto Pereyra su assist da sinistra. Pareggia la Sampdoria nove minuti dopo stavolta con un’autorete: destro piazzato di Antonio Candreva sulla traversa e rimpallo addosso allo sfortunatissimo Jens Stryger Larsen. Nuovo vantaggio friulano al 43′, ma ci vuole il VAR per convalidare la rete. Su colpo di testa di Samir sul palo raccoglie Beto che firma il suo primo gol in Serie A, l’assistente dà fuorigioco ma rivedendo le immagini cambia la decisione. Appena iniziata la ripresa fallo di Marco Silvestri su Francesco Caputo, rigore che Fabio Quagliarella trasforma al 48′. Prima rete in questa Serie A per il veterano. Poi arriva un gioiello, clamoroso, di Candreva: da oltre trenta metri si inventa un siluro con il destro, palla all’angolino e 3-2 al 68′. Non basta alla Sampdoria, con l’Udinese che ringrazia ancora il VAR: Fernando Forestieri spinge dentro un corner prolungato da Bram Nuytinck, anche qui le immagini sconfessano la decisione sul campo che aveva annullato il 3-3. È nuovo pareggio all’82’, e stavolta il risultato non cambia più.

Video con gli highlights di Sampdoria-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.