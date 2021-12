VIDEO – Sampdoria-Torino 2-1, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Sampdoria-Torino, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



NIENTE DERBY – Sampdoria-Torino 2-1 nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Sarà la Sampdoria ad affrontare la Juventus agli ottavi, impedendo così una stracittadina al Torino. Torna titolare Fabio Quagliarella, che venerdì scorso aveva saltato il derby contro il Genoa per un problema fisico. Un fallo di Rolando Mandragora su Fabio Depaoli gli permette di andare dal dischetto e fa ancora centro da ex, 1-0 al 16′. Simone Zaza prova a far rientrare in partita il Torino, ma Wladimiro Falcone dice di no alla sua conclusione piazzata. È un altro ex, Karol Linetty, a conquistare il secondo rigore di serata, stavolta per i granata: fallo netto di Julian Chabot, ma serve il VAR per assegnarlo. Dagli undici metri Mandragora si fa perdonare l’errore del primo tempo, pareggio. Dura soltanto sei minuti, perché al 60′ il giovane Riccardo Ciervo mette bene in mezzo da sinistra e trova Valerio Verre per la battuta a rete da centro area. La Sampdoria si riprende il vantaggio e stavolta non lo lascia più scappare.

Video con gli highlights di Sampdoria-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.