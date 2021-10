VIDEO – Sampdoria-Spezia 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Spezia, anticipo della nona giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



RITORNO AL SUCCESSO – Sampdoria-Spezia 2-1 nell’anticipo della nona giornata di Serie A. La Sampdoria si risolleva e toglie un po’ di peso dalle spalle di Roberto D’Aversa, peraltro squalificato. I blucerchiati si aggiudicano il derby ligure e devono dire grazie ad Antonio Candreva, determinante per i tre punti. L’ex Inter al quarto d’ora mette una punizione in mezzo ed Emmanuel Gyasi anticipa Maya Yoshida ma mettendo nella sua porta per l’autogol che sblocca l’incontro. Al 36′ è proprio Candreva a mettersi in proprio, sfruttando un assist di Manolo Gabbiadini per segnare il raddoppio. Stavolta non ci sono dubbi sull’autore della marcatura. Lo stesso Candreva nella ripresa sfiora la doppietta, con un gran tiro che sbatte sulla traversa. Soltanto a recuper o scaduto (95′) lo Spezia trova il gol che accorcia le distanze, un favoloso sinistro di Daniele Verde da fuori area. Ma non c’è nemmeno il tempo di riprendere il gioco.

Video con gli highlights di Sampdoria-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.