VIDEO – Sampdoria-Sassuolo 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Sassuolo, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



RILANCIO IN GRANDE STILE – Sampdoria-Sassuolo 4-0 nella ventiquattresima giornata di Serie A. La Sampdoria aveva sempre perso nel 2022, finita la sosta si rimette in moto per la salvezza con una prestazione incredibile. Cinque minuti e la partita la sblocca il grande ex Francesco Caputo: su traversone dalla sinistra l’attaccante colpisce col destro, dovrebbe essere (forse) un cross ma diventa un tiro e si insacca. Al 7′ già 2-0, con sinistro di Manolo Gabbiadini respinto da Andrea Consigli e tap-in al limite dell’area piccola di Stefano Sensi. Primo gol dopo oltre due anni per il prestito dall’Inter, proprio al Sassuolo che lo ha fatto esordire in Serie A, nel suo debutto in blucerchiato. Match definito al 63′, su punizione di Antonio Candreva sul secondo palo irrompe Andrea Conti solissimo e al volo fa tris. Anche lui acquisto di gennaio, aveva già segnato in Coppa Italia alla Juventus. A inizio recupero rigore per fallo di Consigli su Caputo, va Candreva e col cucchiaio completa il 4-0. Pomeriggio nerissimo per il Sassuolo, che con la Roma avrà squalificati Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca ammoniti sotto diffida (torneranno con l’Inter). L’unica notizia negativa per la Sampdoria è l’infortunio a Manolo Gabbiadini: oggi esami, ma si prospetta lungo stop. E i blucerchiati non a caso stanno prendendo lo svincolato Sebastian Giovinco.

Video con gli highlights di Sampdoria-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.