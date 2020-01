VIDEO – Sampdoria-Sassuolo 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Sampdoria-Sassuolo, match della ventunesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



PARI IN DIECI – Sampdoria-Sassuolo 0-0 nella ventunesima giornata di Serie A. Nemmeno il ritorno di Fabio Quagliarella da titolare dà alla Sampdoria i gol e i tre punti, dopo il pesante KO di Roma. Il Sassuolo regge con la porta inviolata, nonostante resti in dieci uomini per oltre un’ora. Al 25′ Federico Peluso ferma Manolo Gabbiadini pronto a raccogliere il pallone ed entrare in area di rigore da solo, per l’arbitro è chiara occasione da gol e quindi rosso diretto fra le proteste neroverdi. Nonostante l’inferiorità numerica la più grande chance del match è ospite, al 53′ contropiede di Domenico Berardi e assist sulla sinistra per Jérémie Boga, che va via in dribbling e colpisce il palo risultando sfortunato nel rimpallo. Quagliarella prova un numero dei suoi, ma la girata non gli riesce: palla vicina all’incrocio. Punto che serve per allontanare la zona retrocessione, ma nessuna delle due squadre fa lo scatto decisivo. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.