VIDEO – Sampdoria-Salernitana 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Salernitana, match della trentatreesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



ALTRO TONFO – Sampdoria-Salernitana 1-2 nella trentatreesima giornata di Serie A. Continua il bruttissimo 2022 della Sampdoria, che non chiude il discorso salvezza. La Salernitana sblocca subito l’incontro, con angolo da destra e colpo di testa vincente di Federico Fazio al 4′. Passano due minuti e i granata raddoppiano, con una discesa di Éderson per metà campo sulla sinistra chiusa da un tiro sul primo palo che sorprende il non certo perfetto Emil Audero. Un rimpallo su tentativo di giocata di Stefano Sensi favorisce Francesco Caputo, destro sotto il corpo di Luigi Sepe e al 32′ i blucerchiati hanno accorciato. C’è tanto tempo per provare la rimonta, ma la Sampdoria è in un pomeriggio no. La Salernitana è anche costretta a cambiare il portiere, con l’ex Vid Belec al posto dell’infortunato Sepe. L’unica vera opportunità è però un colpo di testa alto di Caputo. E a fine partita, a differenza di Roma, la Salernitana può festeggiare: c’è ancora margine per la salvezza, avendo una gara in meno.

Video con gli highlights di Sampdoria-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.