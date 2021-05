VIDEO – Sampdoria-Parma 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Parma, anticipo della trentottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



IL SALUTO PERFETTO – Sampdoria-Parma 3-0 nell’anticipo della trentottesima giornata di Serie A. Claudio Ranieri aveva chiesto alla Sampdoria di chiudere a cinquantadue punti: missione compiuta. I blucerchiati battono un Parma retrocesso da tempo e che finisce ultimo in classifica, nella partita del saluto del tecnico romano ai blucerchiati. Fabio Quagliarella, alla partita numero cinquecento in Serie A, colpisce al 20’ con un sinistro piazzato su suggerimento di Antonio Candreva. Festa completa per il capitano doriano, alla sua rete numero novantanove con la maglia della Sampdoria. A un minuto dall’intervallo punizione per Manolo Gabbiadini: primo tiro sulla barriera, secondo rimpallato ma che diventa buono sulla sinistra per Omar Colley, che corregge in rete. Nel secondo tempo il Parma manca il gol della bandiera, ma ci va vicino. Lo fa col debuttante Mark Kosznovszky, che ha la palla buona ma colpisce troppo debole e Karlo Letica si salva. Così al 64’ chiude i conti Gabbiadini, con una bella incursione centrale e un destro proprio all’incrocio. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.