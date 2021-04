VIDEO – Sampdoria-Napoli 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Napoli, match della trentesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

SEMPRE IN CORSA – Sampdoria-Napoli 0-2 nella trentesima giornata di Serie A. Il Napoli smaltisce la sconfitta con la Juventus e torna in corsa per la Champions League. Contro una Sampdoria ormai priva di stimoli gli azzurri passano al 35’, con un bel tiro di Fabian Ruiz dal limite su suggerimento di Piotr Zielinski. A un quarto d’ora dal termine angolo di Antonio Candreva, esce a vuoto David Ospina e Morten Thorsby di testa lo anticipa per il pareggio. Il portiere, che sull’azione prima aveva chiesto il cambio per un problema al ginocchio (salvo poi rimanere in campo), in contemporanea subisce un fallo ingenuo da Keita Baldé Diao, che non avrebbe comunque cambiato l’esito dell’azione. Il VAR però non può non accorgersene e manda l’arbitro alla review, per annullare l’1-1. Passato il pericolo il Napoli chiude i giochi, all’87’ con una conclusione di Victor Osimhen su assist di Dries Mertens. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.