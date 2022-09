VIDEO – Sampdoria-Milan 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Milan, anticipo della sesta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



PURE IN DIECI – Sampdoria-Milan 1-2 nell’anticipo della sesta giornata di Serie A. Anche giocando quasi un tempo in inferiorità numerica il Milan fa suoi i tre punti e va in testa assieme al Napoli in attesa dell’Atalanta. Dopo sei minuti Rafael Leao si porta su di sé tutta la difesa della Sampdoria, lo scarico sulla destra trova libero Junior Messias che segna con la complicità di Emil Audero. Risposta immediata dei blucerchiati, con un gran tiro di Filip Djuricic sulla traversa. Poi segnerebbe Charles De Ketelaere, su altra uscita a vuoto di Audero, ma c’è un fuorigioco attivo di Olivier Giroud e dopo review al VAR lo 0-2 è annullato. A inizio ripresa Rafael Leao prova la rovesciata ma colpisce Alex Ferrari: era già ammonito, secondo giallo e Milan in dieci. Subito dopo pareggia la Sampdoria, con cross di Tommaso Augello e colpo di testa di Djuricic ad anticipare Maignan. Non basta per la squadra di Marco Giampaolo, perché su angolo da destra Gonzalo Villar tocca di mano opponendosi a Giroud. Il VAR richiama l’arbitro, per un rigore che lo stesso francese trasforma al 67′. Ce ne sarebbe uno anche per i blucerchiati, per fallo di Simon Kjaer su Abdelhamid Sabiri, ma viene ignorato. Sia dall’arbitro sia dal VAR. Anche sfortunati i genovesi, con un palo di Valerio Verre dopo un tiro di Manolo Gabbiadini respinto da Maignan. Finale molto nervoso, con Giampaolo espulso.

