VIDEO – Sampdoria-Lecce 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Lecce, anticipo della quindicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



SCONFITTA E CONTESTAZIONE – Sampdoria-Lecce 0-2 nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A. Nuovo KO per la Sampdoria che esce tra i fischi dei suoi tifosi. La prima grande occasione è per Manolo Gabbiadini, sul cui sinistro si oppone l’ex di giornata Wladimiro Faclone. Nell’unico minuto di recupero del primo tempo doppio grave errore di Alex Ferrari e Gonzalo Villar, assist involontario di quest’ultimo per Lorenzo Colombo che si invola e di sinistro porta avanti il Lecce all’intervallo. Nella ripresa ci si attende la riscossa blucerchiata, invece sono i salentini a gestire il match. Un colpo di tacco di Colombo manda in porta Lameck Banda, che controlla e con un tocco sotto di destro supera Emil Audero. È 0-2 all’83’, ma anche il primo gol di un giocatore dello Zambia nella storia della Serie A. Disperazione di Dejan Stankovic (squalificato e in tribuna), coi tifosi che a fine partita tengono la Sampdoria allo stadio per due ore. Seconda vittoria di fila per il Lecce.

Video con gli highlights di Sampdoria-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Sampdoria.