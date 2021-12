VIDEO – Sampdoria-Lazio 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Lazio, posticipo pomeridiano della sedicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



IL RILANCIO – Sampdoria-Lazio 1-3 nel posticipo pomeridiano della sedicesima giornata di Serie A. Maurizio Sarri cambia la Lazio dopo otto gol subiti in tre giorni e trova risposte evidenti. Le tante modifiche di formazione hanno subito effetto: al 7′ Ciro Immobile apre su Mattia Zaccagni (preferito a Felipe Anderson) che serve sul secondo palo Sergej Milinkovic-Savic per il piazzato dello 0-1. Dieci minuti dopo Immobile sfrutta una discesa ancora dello scatenato Zaccagni e di sinistro tocca quanto basta per sorprendere Emil Audero. Sampdoria al tappeto e mai in partita, con la Lazio che fa quello che vuole. Immobile firma la doppietta al 37′, con un destro a incrociare su assist di Milinkovic-Savic. Quest’ultimo rovina però tutto al 68′, quando dopo essere stato ammonito insulta l’arbitro Michael Fabbri e si becca l’immediato secondo giallo. In undici contro dieci la Sampdoria quantomeno trova il gol della bandiera, con una girata di Manolo Gabbiadini all’89’. Nel recupero Thomas Strakosha, preferito al deludente José Manuel Reina, evita la doppietta all’attaccante. Per ora Roberto D’Aversa evita l’esonero, ma venerdì c’è il derby della paura col Genoa nel quale la Sampdoria si giocherà molto.

Video con gli highlights di Sampdoria-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.