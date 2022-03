VIDEO – Sampdoria-Juventus 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Juventus, anticipo della ventinovesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



NON CORTO MUSO MA QUASI – Sampdoria-Juventus 1-3 nell’anticipo della ventinovesima giornata di Serie A. La Juventus trova il suo quindicesimo risultato utile consecutivo e continua a mettere pressione a chi sta davanti. Contro la Sampdoria il primo tempo dei bianconeri è pressoché assurdo: chiude con un tiro in porta ma avanti 0-2. Questo perché il vantaggio, al 23′, lo firma Maya Yoshida con un goffissimo autogol nell’area piccola su cross basso di Juan Guillermo Cuadrado. Non fa molto meglio l’altro centrale Omar Colley, che tampona Moise Kean portando l’arbitro Paolo Valeri a dare rigore. Dal dischetto Alvaro Morata fa 0-2 al 34′ e così si va al riposo. Un tiro dagli undici metri lo prende anche la Sampdoria, per un fallo di mano di Adrien Rabiot segnalato inizialmente come fuori area. Antonio Candreva però se lo fa parare da Wojciech Szczesny, si resta 0-2 a venti minuti dalla fine. Abdelhamid Sabiri riesce comunque a riaprire la partita all’84’, con una punizione da quasi venticinque metri deviata da Morata. Lo spagnolo si riscatta quattro minuti dopo, su cross di Manuel Locatelli, con il colpo di testa della doppietta. Nella circostanza pessima la respinta di Wladimiro Falcone, che di fatto si butta il pallone in porta da solo.

Video con gli highlights di Sampdoria-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.