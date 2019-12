VIDEO – Sampdoria-Juventus 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Juventus, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

COLPO DI TESTA – Sampdoria-Juventus 1-2 nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. La Juventus bissa il tridente, supera anche la Sampdoria e si garantisce un Natale in testa alla classifica. Nel match del Ferraris i bianconeri sfruttano al meglio gli attaccanti, con due su tre in gol. Inizio di partita con giallo: Merih Demiral perde palla, insegue Nicola Murru e lo spinge appena dentro l’area, per Gianluca Rocchi non c’è niente. Al 19’ cambio gioco di Alex Sandro che pesca Paulo Dybala, morbido tocco al volo di sinistro piazzato e la palla entra. La Sampdoria reagisce e al 35’ su cross da destra la palla arriva a Gianluca Caprari, che si coordina bene e mette dentro. Non dura però nemmeno fino all’intervallo il pari blucerchiato, perché a inizio recupero ancora Alex Sandro crossa sul secondo palo e Cristiano Ronaldo salta altissimo per sovrastare Murru e colpire di testa in rete. Ripresa con meno occasioni, al 92’ Caprari già ammonito va a contrasto con Demiral e per Rocchi è una sbracciata da secondo giallo. Sampdoria in dieci e Juventus che regge fino al 96’ senza pericoli. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.