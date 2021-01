VIDEO – Sampdoria-Juventus 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Photo 205902972

Sampdoria-Juventus, anticipo della ventesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



OK PRIMA DELL’INTER – Sampdoria-Juventus 0-2 nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A. Quarta vittoria consecutiva in tutte le competizioni, senza subire gol, per la Juventus dopo la sconfitta contro l’Inter, che ritroverà martedì in Coppa Italia. Venti minuti di attesa e poi un’azione palla a terra porta al vantaggio di Federico Chiesa, su assist di Alvaro Morata dopo una palla persa a centrocampo da Keita Baldé Diao. Cristiano Ronaldo ha due occasioni, ma sulla prima tira alto dopo aver scartato Emil Audero e sulla seconda lo rimonta Maya Yoshida. Dalle parti di Wojciech Szczesny la Sampdoria non arriva praticamente mai, l’unica vera occasione è di Fabio Quagliarella ma sul suo sinistro mura Giorgio Chiellini. E nel primo dei cinque minuti di recupero arriva il contropiede vincente: lancio di Cristiano Ronaldo, difesa blucerchiata colta di sorpresa e due contro uno con Juan Guillermo Cuadrado che appoggia al centro per il facile tap-in di Aaron Ramsey. Gara chiusa con qualche istante d’anticipo sul vero triplice fischio. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.