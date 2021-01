VIDEO – Sampdoria-Inter 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Keita Baldé Diao Sampdoria

Sampdoria-Inter, match della sedicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



SCONFITTA CHE PESA – Sampdoria-Inter 2-1 nella sedicesima giornata di Serie A. L’Inter spreca una clamorosa occasione e perde nel giorno in cui cade per la prima volta il Milan capolista. Dopo nove minuti mano di Morten Thorsby su angolo da destra, poi Milan Skriniar gira a lato. Nessuno se ne accorge tranne il VAR, che richiama l’arbitro: è rigore netto, ma Alexis Sanchez se lo fa parare da Emil Audero e Ashley Young manda la ribattuta sulla traversa. È la prima di una serie colossale di opportunità gettate al vento soprattutto nel primo tempo. Al monitor arriva anche il tiro dal dischetto per la Sampdoria: ingenuità di Nicolò Barella, che salta col braccio altissimo in maniera folle. Non c’è Fabio Quagliarella, va Antonio Candreva che spiazza Samir Handanovic per l’1-0 al 23′. Un quarto d’ora è ancora un altro ex a mandare al tappeto l’Inter, con gran giocata di Mikkel Damsgaard e cross basso per la girata a rete di Keita Baldé Diao, con Handanovic lentissimo nell’abbozzare il tuffo. Solo al 63′ entra Romelu Lukaku, risparmiato dal 1′ per l’infortunio col Crotone. E due minuti dopo arriva il gol, seppur di Stefan de Vrij di testa su calcio d’angolo. Finale confuso, ma non serve per trovare quantomeno il pareggio. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.