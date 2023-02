VIDEO – Sampdoria-Inter 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Sampdoria-Inter, match della diciassettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



I SOLITI DUE PUNTI BUTTATI – Sampdoria-Inter 0-0 nella diciassettesima giornata di Serie A. L’Inter si ferma in casa della penultima in classifica. Un altro passo falso per la squadra di Simone Inzaghi, incapace di dare continuità alla vittoria nel derby. Eppure l’inizio sembra propositivo, con Emil Audero che salva in due tempi su Romelu Lukaku tornato titolare. Ci prova anche Hakan Calhanoglu, un destro dal limite largo non di molto. Lo spreco arriva quando Lautaro Martinez cicca un assist invitantissimo di Matteo Darmian e sul proseguimento dell’azione lo stesso Darmian manda alto da ottima posizione. La Sampdoria, in evidente difficoltà, fa passare il momento complicato e si riassesta, pur senza mai creare veri pericoli. Inzaghi mette dentro i vari Federico Dimarco, Edin Dzeko e Marcelo Brozovic, ma non fanno nulla di più dei titolari già insufficienti. È Calhanoglu il migliore, con un altro destro a un passo dal palo. Al 92′ Audero salva però il risultato, deviando un gran sinistro di Francesco Acerbi sulla traversa. Sull’ultima azione né Dimarco né Lautaro Martinez calciano in piena area e un fallo in attacco chiude i giochi.

Video con gli highlights di Sampdoria-Inter dal canale ufficiale YouTube della Sampdoria.