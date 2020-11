VIDEO – Sampdoria-Genoa 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Genoa, posticipo della sesta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



DERBY SENZA VINCITORI – Sampdoria-Genoa 1-1 nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Il derby di Genova si risolve a metà primo tempo, senza che né la Sampdoria né il genoa si superino. Curiosità iniziale: nei primi minuti della partita lanciati da fuori dallo stadio dei fumogeni, nonostante la partita sia a porte chiuse. A colpire per primi sono i blucerchiati, al 23′ slalom di Jakub Jankto che parte da destra, si accentra leggermente e fa partire un tiro sul quale Mattia Perin resta immobile a guardare, forse sorpreso dalla traiettoria. Passano sei minuti e il Genoa pareggia, con un assist di Lukas Lerager per Gianluca Scamaccache in diagonale trafigge Emil Audero, che poco prima aveva fatto un miracolo a seguito di un calcio d’angolo. Per l’attaccante classe ’99 si tratta del primo gol in Serie A. Nella ripresa succede poco, a parte un incredibile errore di Mikkel Damsgaard che manda fuori a porta vuota. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.