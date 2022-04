VIDEO – Sampdoria-Genoa 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Genoa, anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



LA PARATA SALVEZZA? – Sampdoria-Genoa 1-0 nell’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Il derby va alla Sampdoria che fa uno scatto clamoroso per mantenere la categoria, facendo sprofondare invece i rivali cittadini. Al 25′ cross di Antonio Candreva per Morten Thorsby che cade in area, mentre qualcuno chiede il rigore Tommaso Augello rimette in mezzo e Abdelhamid Sabiri anticipa due avversari nell’area piccola per il vantaggio. Il Genoa deve inseguire e come avvenuto per tutta la stagione ha poche armi offensive per farlo. Sabiri invece sfiora la doppietta prima del riposo, stavolta di testa su cross di Candreva, ma gliela nega Salvatore Sirigu. Tolto un tiro di Mattia Destro sull’esterno della rete nel recupero del primo tempo il Grifone è ben poco pericoloso, ma quantomeno resta in partita. Succede così che al 92′ Filippo Melegoni mette in mezzo dalla fascia e Destro impatta a contrasto con Alex Ferrari. Nessuno protesta, ma il VAR si accorge che il difensore della Sampdoria ha respinto col braccio. È rigore, si arriva al 96′ per batterlo ed Emil Audero (reduce da una stagione negativa) fa il miracolo respingendo il tiro di Domenico Criscito. Per quest’ultimo e tutto il Genoa è disperazione, la Serie B è sempre più vicina.

Video con gli highlights di Sampdoria-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.