VIDEO – Sampdoria-Fiorentina 4-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Fiorentina, posticipo della trentasettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



DILAGANTE DA SALVA – Sampdoria-Fiorentina 4-1 nel posticipo della trentasettesima giornata di Serie A. Festeggiata la salvezza domenica, grazie alle sconfitte di Genoa e Cagliari, la Sampdoria gioca con la testa sgombra e firma un poker strepitoso. Fiorentina in corsa Europa ma abbattuta al 16′, quando su punizione di Antonio Candreva a centro area Alex Ferrari è solissimo e segna addirittura col petto. Alla mezz’ora gran palla di Abdelhamid Sabiri e splendido tocco sotto dell’ex Fabio Quagliarella, che torna al gol in maniera stilosa. Giacomo Bonaventura ha la palla per riaprire il match, ma spara alto da buonissima posizione. Uno stupendo Sabiri al 71′ apre anche l’azione del tris, con suggerimento per Candreva e assist centrale verso Morten Thorsby che da dieci metri gira in rete col destro. Proprio Sabiri completa la sua partita eccezionale, subentrando a Francesco Caputo per la conclusione vincente rasoterra dal limite. Nel finale fallo di mano in area di Simone Trimboli, assegnato col VAR. Trasforma Nicolas Gonzalez all’89’, ma la partita è finita. Nonostante ciò follia di Omar Colley al 94′, quando litiga con l’arbitro Maurizio Mariani e si fa espellere: salterà l’Inter domenica. Per la Fiorentina ultima giornata da brivido, dovendo sfidare la Juventus.

Video con gli highlights di Sampdoria-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A