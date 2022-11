VIDEO – Sampdoria-Fiorentina 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Fiorentina, match della tredicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



RILANCIO DEFINITIVO – Sampdoria-Fiorentina 0-2 nella tredicesima giornata di Serie A. La Fiorentina trova la terza vittoria in sette giorni fra campionato e UEFA Europa Conference League. Niente da fare per la Sampdoria di Dejan Stankovic, colpita dopo poco più di tre minuti: discesa di Christian Kouamé, tocco a destra per Jonathan Ikoné a far proseguire Dodò e assist dal fondo arretrato per la deviazione vincente di Giacomo Bonaventura. Ottima azione corale dei viola, subito avanti. Potrebbe arrivare il raddoppio al 12′, Ikoné salta Emil Audero e serve Kouamé murato da Alex Ferrari in un intervento disperato. L’arbitro al 29′ darebbe un rigore per presunto fallo di Audero su Luka Jovic, ma non c’è e il VAR glielo fa togliere. Raddoppio comunque solo rimandato, al 58′ calcio d’angolo dalla destra di Cristiano Biraghi e sul primo palo di testa Nikola Milenkovic colpisce. Per il difensore serbo è il secondo gol consecutivo in Serie A dopo quello di domenica scorsa allo Spezia. E la Sampdoria abdica.

Video con gli highlights di Sampdoria-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.