VIDEO – Sampdoria celebra 1-2 alla Roma: “Al gol di Pazzini…”

Con un video pubblicato sul profilo “Twitter” ufficiale della società, la Sampdoria ha celebrato la vittoria per 1-2 sulla Roma di esattamente 10 anni fa. Un risultato che fu decisivo per la conquista del Triplete da parte dell’Inter.

ANNIVERSARIO – 10 anni esatti da una delle partite che i tifosi nerazzurri ricordano sicuramente con più piacere: Roma-Sampdoria 1-2. Il 25 aprile del 2010, infatti, Giampaolo Pazzini regalava sì una grande vittoria per i blucerchiati, ma metteva anche un importantissimo mattoncino per il Triplete dell’Inter. Con un video sul proprio profilo ufficiale “Twitter” la società genovese ha voluto celebrare quella partita. E voi come avete esultato quella sera?