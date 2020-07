VIDEO – Sampdoria-Cagliari 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Cagliari, match della trentatreesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 3-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



LA SALVEZZA È COSA FATTA – Sampdoria-Cagliari 3-0 nella trentatreesima giornata di Serie A. Tre gol per la Sampdoria, che nelle ultime due settimane ha messo in cassaforte la salvezza con una splendida serie di risultati. Il Cagliari, privo di tanti giocatori fra infortuni e turnover, crolla all’8′: cross da destra, sponda di Jakub Jankto e secondo colpo di testa di Manolo Gabbiadini nell’area piccola. A cinque minuti dal termine del primo tempo palla recuperata e suggerimento per Federico Bonazzoli, che dai venticinque metri fa partire un rasoterra angolato sul quale Alessio Cragno non riesce a intercettare. È splendido però il bis dell’attaccante scuola Inter, che al 53′ vola su cross di Jankto e con una spettacolare acrobazia di sinistro Bonazzoli impatta sul traversone e firma la doppietta. Nel finale Emil Audero mantiene la porta inviolata su Joao Pedro, Cagliari che per la quarta partita di fila non trova la via del gol. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.