VIDEO – Sampdoria-Bologna 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Bologna, anticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



INGUAIATI ALL’ULTIMO – Sampdoria-Bologna 1-2 nel’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Il Bologna si inserisce al settimo posto, in corsa per la zona Europa. La Sampdoria, in grossa difficoltà ma reduce dal pari con l’Inter, becca gol da un suo ex: Roberto Soriano, per un bel tiro da fuori al 27′. C’è un possibile fuorigioco di Jerdy Schouten da giudicare, ma al richiamo al VAR all’arbitro viene detto che è tutto buono. A metà ripresa fallo molto ingenuo di Jhon Lucumì su Manolo Gabbiadini: rigore. Calcia centrale Abdelhamid Sabiri appena entrato, battuta centrale e 1-1 al 68′. Subito dopo discesa di Alessandro Zanoli e sul suo cross tocco di braccio di Joaquin Sosa, per un nuovo rigore. Di nuovo Sabiri contro Lukasz Skorupski ad appena tre minuti di distanza, ma stavolta è il portiere del Bologna a vincere il duello e parare sulla ribattuta. Che non sia la stagione della Sampdoria si capisce a quindici secondi dal 90′, quando Riccardo Orsolini parte in progressione dalla destra, si accentra e con un gran sinistro trova il gol vittoria. Pesantissimo per le sorti della squadra di Dejan Stankovic.

Video con gli highlights di Sampdoria-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Sampdoria.