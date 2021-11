VIDEO – Sampdoria-Bologna 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Bologna, match della dodicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



CRISI NERA – Sampdoria-Bologna 1-2 nella dodicesima giornata di Serie A. La Sampdoria perde ancora e per i blucerchiati sarà una sosta non certo divertente. Eppure il primo tempo è migliore rispetto al Bologna, con un palo di Kristoffer Askildsen e una gran parata di Lukasz Skorupski su Francesco Caputo. Anche Emil Audero, però, si deve opporre a Marko Arnautovic al 20′, mentre Askildsen salva sulla linea su Roberto Soriano nell’ultima azione prima dell’intervallo. I gol arrivano nella ripresa: al 47′ passa il Bologna, con un tiro potente dentro l’area di Mattias Svanberg su assist dalla destra. Mezz’ora dopo pareggiano i blucerchiati, su punizione di Antonio Candreva sponda di Maya Yoshida e nell’area piccola in caduta Morten Thorsby spinge in rete. La gioia della Sampdoria dura due minuti, poi su cross da sinistra Arnautovic incorna in rete l’1-2. Per renderlo tale però ci vuole il check del VAR, perché l’assistente aveva dato fuorigioco. Bologna che si sblocca anche in trasferta e ora la classifica dei felsinei è molto interessante.

Video con gli highlights di Sampdoria-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.