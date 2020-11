VIDEO – Sampdoria-Bologna 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Bologna, match dell’ottava giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



IN RIMONTA – Sampdoria-Bologna 1-2 nell’ottava giornata di Serie A. Il Bologna ribalta la situazione a Genova e dà grande ossigeno alla sua panchina. Eppure è la Sampdoria, alla vigilia del derby di Coppa Italia, a passare subito in vantaggio: dopo sette minuti angolo preciso di Antonio Candreva e di testa Morten Thorsby fissa l’1-0. I rossoblù però non sono in giornata no, e prendono una traversa con Riccardo Orsolini. Per trovare il gol del pareggio serve comunque un episodio, perché a un minuto dall’intervallo su angolo Vasco Regini infila la sua porta. Inammissibile l’errore del difensore, oggi titolare per mancanza di alternative, che tocca all’indietro solissimo a centro area senza avversari vicini. Al 52′ cross di Musa Barrow e colpo di testa di Orsolini nell’area piccola, che ribalta il risultato. Nel finale un palo dal limite per Rodrigo Palacio e l’espulsione di Claudio Ranieri per proteste. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.