VIDEO – Sampdoria-Atalanta 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Atalanta, anticipo pomeridiano della decima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



RIMONTA E RISCATTO – Sampdoria-Atalanta 1-3 nell’anticipo pomeridiano della decima giornata di Serie A. L’Atalanta, che si era fatta riprendere nelle ultime due partite fra campionato e coppa, stavolta ribalta il risultato. La Sampdoria si illude dopo dieci minuti, quando Francesco Caputo pescato nelle larghe maglie della difesa bergamasca si invola solo davanti a Juan Musso battendolo. Non dura: al 17′ c’è già il pareggio, con un cross dal fondo di Davide Zappacosta per Duvan Zapata che trova in realtà Kristoffer Askildsen a fare autogol. Al colombiano, uno dei tanti ex, bastano altri quattro minuti per prendersi la marcatura stavolta senza dubbi. Ancora Zappacosta al cross, stacco imperioso a centro area e punteggio già capovolto. Anche Musso si riscatta, negando la doppietta a Caputo prima dell’intervallo. Nella ripresa entra Josip Ilicic, che al 95′ va via a Maya Yoshida sulla linea di fondo con una splendida giocata e da posizione defilata butta giù la porta. Il suo sinistro è talmente forte che Emil Audero deve spostarsi per non farsi male.

Video con gli highlights di Sampdoria-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.