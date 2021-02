VIDEO – Sampdoria-Atalanta 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Ruslan Malinovskyi Sampdoria-Atalanta (Photo by Paolo Rattini/Getty Images)

Sampdoria-Atalanta, anticipo mattutino della ventiquattresima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



SUL PODIO – Sampdoria-Atalanta 0-2 nell’anticipo mattutino della ventiquattresima giornata di Serie A. L’Atalanta, reduce dalla contestata sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, si riscatta subito. Buon inizio della Sampdoria, che pure fa turnover in vista del derby di mercoledì, ma Marco Sportiello salva due volte il risultato in avvio. E, quando non ci arriva lui, ci pensa José Luis Palomino sulla linea su tiro di Jakub Jankto. A cinque minuti dall’intervallo bella combinazione fra Luis Fernando Muriel e Ruslan Malinovskyi, l’ucraino si inserisce e col sinistro sblocca la situazione. A inizio ripresa cross di Robin Gosens e un tiro di Joakim Maehle finisce dentro, ma è fuorigioco. L’asse si ribalta al 70′: crossa il secondo, il primo interviene in scivolata anticipando il subentrato Antonio Candreva e fa il suo ottavo gol stagionale. L’Atalanta aggancia la Juventus, è terza in attesa di Roma-Milan. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.