VIDEO – Salernitana-Spezia 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Spezia, anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



BASTA UN LAMPO – Salernitana-Spezia 1-0 nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. La Salernitana entra nella prima metà della classifica. All’Arechi ci vuole metà tempo per la prima occasione, due tentativi in pochi secondi di Kevin Agudelo entrambi respinti da Luigi Sepe. Poco prima dell’intervallo Antonio Candreva calcia da fuori col sinistro e colpisce la base esterna del palo. Proprio quest’ultimo, al 48′, crossa lungo dopo un colpo di tacco di Federico Bonazzoli, la palla deviata finisce al limite per Pasquale Mazzocchi che si coordina e con un gran destro a giro fa 1-0. Sfiora il pareggio lo Spezia con una deviazione di M’Bala Nzola, di poco a lato. La Salernitana invece colpisce una traversa con Norbert Gyombér al 71′. Nel finale è proprio Nzola ad avere la palla dell’1-1: la manda alta. Dopo ben dieci minuti di recupero, con Krzysztof Piatek che spreca tantissimo, è festa all’Arechi che già aveva celebrato prima della partita Franck Ribéry per il suo ritiro dal calcio (rimane nello staff di Davide Nicola).

Video con gli highlights di Salernitana-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.