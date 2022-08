VIDEO – Salernitana-Sampdoria 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Sampdoria, anticipo pomeridiano della terza giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



DOMINIO GRANATA – Salernitana-Sampdoria 4-0 nell’anticipo pomeridiano della terza giornata di Serie A. Show della Salernitana per trovare la sua prima vittoria stagionale. Dopo sette minuti Federico Bonazzoli fugge a destra e crossa, una deviazione favorisce Boulaye Dia che segna ma l’assistente dà fuorigioco. Il VAR però lo smentisce: la posizione di Bonazzoli sul lancio è buona, 1-0 e gol all’esordio da titolare per il senegalese. L’ex Bonazzoli si mette in proprio e, al 16′, raddoppia con un sinistro da centro area. Difesa della Sampdoria che non riesce mai a contenere gli attacchi della Salernitana, dalla parte opposta invece ha solo una tripla occasione dove è bravo Luigi Sepe su Francesco Caputo e Mehdi Léris. Una splendida azione corale al 50′ vale il 3-0, con scavetto a servire Tonny Vilhena per il tocco vincente da due passi. Dia completa la sua grande giornata con l’assist per il poker di Erik Botheim, un diagonale rasoterra appena dentro l’area. Anche il norvegese, come i suoi compagni stranieri, è al primo gol in Serie A. Sampdoria unica squadra ancora senza aver segnato.

Video con gli highlights di Salernitana-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.