VIDEO – Salernitana-Sampdoria 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Sampdoria, match della tredicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



PANCHINA SALVA – Salernitana-Sampdoria 0-2 nella tredicesima giornata di Serie A. Roberto D’Aversa evita l’esonero dopo un momento molto negativo. Va alla Sampdoria lo scontro diretto con la Salernitana, raggiunta così dal Cagliari all’ultimo posto. Doppio grande intervento di Vid Belec, prima su un tiro a botta sicura di Morten Thorsby e poi sul colpo di testa sulla ribattuta di Francesco Caputo. Al 40′ però non può fare nulla, quando su un cross di Antonio Candreva non toccato da Albin Ekdal è Francesco Di Tacchio a fare autogol senza nemmeno accorgersene. Tre minuti dopo difesa della Salernitana a spasso, la Sampdoria parte in contropiede quattro contro uno e Fabio Quagliarella serve Candreva, che col destro raddoppia. Gol numero settanta in Serie A per l’ex Inter, partita indirizzata già prima dell’intervallo. Nella ripresa è Emil Audero a tenere la porta inviolata per i blucerchiati, con un grande intervento su girata di Luca Ranieri.

Video con gli highlights di Salernitana-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.