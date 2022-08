VIDEO – Salernitana-Roma 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Roma, match della prima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



GOL DA TRE PUNTI – Salernitana-Roma 0-1 nella prima giornata di Serie A. La Roma va. Non in maniera spettacolare, battendo di misura la Salernitana, ma comunque con tante occasioni create. Dall’inizio la squadra di José Mourinho attacca, con Nicolò Zaniolo che spreca solo davanti a Luigi Sepe. Per i granata è invece Federico Bonazzoli il più pericoloso, con un sinistro secco che Rui Patricio respinge in qualche modo. Lo 0-0 regge fino al 33’, poi su campanile creato da Zaniolo la palla finisce a Tammy Abraham che calcia venendo murato, subentra al limite Bryan Cristante il cui sinistro dal limite supera Sepe passando in mezzo a diversi giocatori. A un minuto e mezzo dal 45’ gran giocata di Zaniolo che manda in porta Paulo Dybala, l’argentino è solo davanti a Sepe ma conclude sul palo, con Pasquale Mazzocchi che si oppone al tap-in di Abraham. Nel finale raddoppierebbe il nuovo acquisto Georginio Wijnaldum su assist di Dybala, ma c’è fuorigioco e l’assistente annulla. Sull’ultimo pallone della partita, con la Salernitana sbilanciata, la Roma sfiora il bis con un destro a lato di Rick Karsdorp.

Video con gli highlights di Salernitana-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.