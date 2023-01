VIDEO – Salernitana-Napoli 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Napoli, anticipo della diciannovesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



CIFRA TONDA – Salernitana-Napoli 0-2 nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A. Il Napoli chiude il girone d’andata con un percorso clamoroso: cinquanta punti su cinquantasette disponibili. Nel derby campano la Salernitana prova a resistere, con Guillermo Ochoa che al 20′ si oppone a una girata di Victor Osimhen. Lo 0-0 resiste sino a fine primo tempo, poi al termine dei due minuti di recupero (superati da dieci secondi) André Frank Zambo Anguissa scambia con Mario Rui e crossa basso per il controllo e destro vincente di Giovanni Di Lorenzo. Grossa ingenuità della Salernitana. I padroni di casa non rientrano al meglio dopo l’intervallo e subiscono il raddoppio al 48′: Eljif Elmas riceve, si gira al limite e di destro prende il palo, Osimhen segna sulla ribattuta. Granata sfortunati, con girata di testa a lato di pochissimo di Lorenzo Pirola (56′) e palo di Krzysztof Piatek (83′) con Alex Meret decisivo. Ma la vittoria del Napoli non è mai rimessa in discussione.

Video con gli highlights di Salernitana-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Salernitana.