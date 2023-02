VIDEO – Salernitana-Monza 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Monza, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



IL RILANCIO – Salernitana-Monza 3-0 nella ventiquattresima giornata di Serie A. Dopo quattro mesi la Salernitana si riprende l’Arechi, dove non vinceva dal 22 ottobre. Primi punti in Campania per Paulo Sousa, ma contro il Monza per vincerla deve attendere la ripresa. Krzysztof Piatek spreca al 17′, mandando a lato di testa da posizione invitante su cross dalla destra. Guillermo Ochoa invece in chiusura di primo tempo fa un miracolo su deviazione ravvicinata di Patrick Ciurria. Al 51′ Lassana Coulibaly con un destro a giro radiocomandato fa cadere il muro brianzolo, con una traiettoria perfetta. Subito dopo potrebbe pareggiare Dany Mota, ma Ochoa è ancora prodigioso smanacciando via il pallone. Dal possibile 1-1 al 2-0 al 65′, con palla messa in mezzo da sinistra respinta che diventa buona per il tiro di Grigoris Kastanos dai sedici metri. Una respinta corta di Alessio Cragno (lanciato titolare da Raffaele Palladino) su tiro di Piatek vale il tris di Antonio Candreva al 71′, con tiro sulla traversa che rimbalza dentro. Nel finale c’è il tempo per un gol mangiato da Piatek a porta vuota (tiro alto) e il doppio giallo a Giulio Donati.

Video con gli highlights di Salernitana-Monza dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.