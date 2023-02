VIDEO – Salernitana-Lazio 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Lazio, match della ventitreesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



IN SCIA EUROPA – Salernitana-Lazio 0-2 nella ventitreesima giornata di Serie A. Dopo averlo già fatto giovedì in UEFA Europa Conference League, la Lazio ritrova i gol di Ciro Immobile anche in campionato. Un’uscita a vuoto di Ivan Provedel lascia all’ex Antonio Candreva la chance per portare in vantaggio la Salernitana al 40′, ma attende troppo e quando calcia il portiere ha ripreso la posizione per respingere. All’ora di gioco a segnare è Immobile, con un tap-in su cross basso dalla destra di Adam Marusic. Risposta dei padroni di casa con una sforbiciata di Dylan Bronn, alta di poco. Sull’azione seguente incomprensione fra Lorenzo Pirola e Luigi Sepe, Immobile anticipa il portiere che lo tocca: rigore, chiarissimo. Non per l’arbitro Rosario Abisso, che inspiegabilmente fa proseguire ma il VAR non può che richiamarlo per assegnare il tiro dal dischetto trasformato da Immobile al 69′. A due minuti dalla fine altro rigore, per fallo di Bronn su Matteo Cancellieri: il difensore della Salernitana protesta a lungo ed è espulso. Senza Immobile c’è Luis Alberto a calciare, Sepe para e sulla ribattuta lo spagnolo manda incredibilmente a lato.

Video con gli highlights di Salernitana-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.