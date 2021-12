VIDEO – Salernitana-Inter 0-5, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Inter, anticipo della diciottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-5: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



LA SESTA SINFONIA – Salernitana-Inter 0-5 nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. Per la sesta partita di fila l’Inter vince in campionato e allunga di sicuro almeno su una fra Milan e Napoli, che si sfideranno domani sera nello scontro diretto. Contro una Salernitana in grande difficoltà, sia di giocatori sia per la situazione societaria, la capolista domina dal primo all’ultimo istante. Punteggio già sbloccato all’11’, quando Hakan Calhanoglu su corner trova sul primo palo la girata di testa di Ivan Perisic. Bella azione per il raddoppio al 33′, con Edin Dzeko che serve perfetto Denzel Dumfries per il piattone vincente. La palla sbatte sulla traversa, rimbalza oltre la linea ed esce ma il gol appare chiaro già in presa diretta. Splendida l’azione che porta al tris, con Dzeko che serve Calhanoglu, assist tutto in velocità per Alexis Sanchez e destro a incrociare per il secondo gol in cinque giorni. Entra Lautaro Martinez ed è lui a firmare il poker al 77′, con un facile tocco da centro area. Diventano cinque i gol dell’Inter con altrettanti marcatori diversi all’87’, grazie a un altro subentrato: Roberto Gagliardini. Il centrocampista sfrutta uno svarione della difesa su filtrante per Lautaro Martinez, chiudendo il pokerissimo.

Video con gli highlights di Salernitana-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.