VIDEO – Salernitana-Genoa 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Genoa, anticipo della settima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Arechi di Salerno.



LA PRIMA VOLTA – Salernitana-Genoa 1-0 nell’anticipo della settima giornata di Serie A. La Salernitana ritrova una vittoria che in Serie A mancava da ventidue anni e mezzo e lascia il Cagliari all’ultimo posto in classifica. Splendida la giocata con Mamadou Coulibaly (poi uscito per infortunio) che in rovesciata serve il gran tiro al volo di Riccardo Gagliolo, di poco alto. Che per il Genoa non sia un pomeriggio facile lo si capisce dal riscaldamento, quando si fa male Mattia Destro: al suo posto il giovane Flavio Bianchi, che sfiora anche il gol con un tiro di poco a lato prima dell’intervallo. Lo trova invece Milan Djuric, appena entrato, al 66′ di testa su calcio d’angolo, con la deviazione successiva di Nikola Maksimovic. La Salernitana sfiora il raddoppio con un tiro di Francesco Di Tacchio sul palo, deve però soffrire nel finale perché il Genoa si rifà sotto e Vid Belec è decisivo su una punizione di Nicolò Rovella respinta sulla linea.

Video con gli highlights di Salernitana-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.