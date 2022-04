VIDEO – Salernitana-Fiorentina 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Fiorentina, anticipo mattutino della trentaquattresima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



TUTTO RIAPERTO! – Salernitana-Fiorentina 2-1 nell’anticipo mattutino della trentaquattresima giornata di Serie A. La Salernitana aveva vinto solo tre partite fino a dieci giorni fa, ora ha il doppio dei successi. Si ferma la lunga serie positiva della Fiorentina, che perde una grossa chance nella corsa per l’Europa. Avvio clamoroso dei granata, subito vicini al gol con ben tre occasioni capitate a Simone Verdi. Al 9′ il vantaggio arriva sul serio, con calcio d’angolo da sinistra e Milan Djuric che sovrasta Arthur Cabral per segnare di testa. Il centravanti, su corner battuto da destra, sfiora poi la doppietta ma incorna a lato. Dominio incredibile da parte della Salernitana, la Fiorentina fa poco e nulla per tutto il primo tempo. Cresce però nella ripresa, pareggiando al 64′ con un bel cross del subentrato Alvaro Odriozola controllato e messo in rete col destro da Riccardo Saponara. I viola credono di poterla ribaltare, ma si addormentano in difesa. È il 79′, un cross innocuo da sinistra di Matteo Ruggeri trova l’assurda indecisione di Igor, che lascia il pallone a centro area sul quale si fionda l’altro subentrato Federico Bonazzoli per il 2-1. L’Arechi gremito esplode di gioia, la Salernitana è a -3 dal Cagliari con una partita in meno e lo scontro diretto coi sardi fra due settimane in casa.

Video con gli highlights di Salernitana-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.