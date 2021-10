VIDEO – Salernitana-Empoli 2-4, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Empoli, anticipo della nona giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



POKER IN UN TEMPO – Salernitana-Empoli 2-4 nell’anticipo della nona giornata di Serie A. L’Empoli dilaga in quarantacinque minuti, poi si tranquillizza troppo presto ma alla fine vince comunque. Ottantanove secondi e ha già colpito Andrea Pinamonti, che gira in rete un assist centrale di Filippo Bandinelli. La difesa della Salernitana è inguardabile e all’11’ la punisce anche Patrick Cutrone, deviando in rete un cross di Nicolas Haas dalla destra. Al 13’ è Stefan Strandberg a rendere ulteriormente da horror il ritorno di Stefano Colantuono in Serie A, facendo autogol su nuovo traversone per Cutrone. Proprio Strandberg in chiusura di primo tempo commette fallo su Pinamonti che aveva già calciato, rigore dato dal VAR. Dal dischetto va l’attaccante in prestito dall’Inter, cucchiaio e 0-4 al 45’. Per l’Empoli la pratica sembra già chiusa, ma la Salernitana non ci sta e accorcia al 48’ con Luca Ranieri al termine di un’azione insistita. Quando al 55’ in mischia Ardian Ismajli fa autogol (sfortunato) nel tentativo di anticipare Simy la partita si riapre e i toscani iniziano ad avere un po’ di paura. A evitare un finale di terrore ci pensa Guglielmo Vicario, che poco prima del 90’ salva sulla linea su colpo di testa di Milan Djuric.

Video con gli highlights di Salernitana-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.