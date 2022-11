VIDEO – Salernitana-Cremonese 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Cremonese, anticipo della tredicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



FINALE ASSURDO – Salernitana-Cremonese 2-2 nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Succede di tutto negli ultimi minuti all’Arechi. Due minuti e mezzo e la Salernitana passa, con Krzysztof Piatek a sfruttare un grave errore di Emanuel Aiwu su cross di Antonio Candreva smanacciato da Marco Carnesecchi. Pareggio però immediato, al 12′ con un capolavoro al volo di David Okereke imprendibile per Luigi Sepe. La Salernitana supera di nuovo la Cremonese al 38′, con inserimento dalla destra di Lassana Coulibaly e piatto in rete per il 2-1. All’84’ cross da sinistra, Federico Fazio tocca Luca Zanimacchia e l’arbitro dà rigore. Si calcia tre minuti dopo, con Sepe che respinge il tiro di Daniel Ciofani e Michele Castagnetti che segna sulla ribattuta. Quest’ultimo però è entrato prima, il VAR fa ripetere. Di nuovo Ciofani contro Sepe: ancora una volta il portiere granata para ma subisce gol sulla respinta, stavolta sempre dell’attaccante. E alla fine il 2-2 è definitivo.

Video con gli highlights di Salernitana-Cremonese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.