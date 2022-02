VIDEO – Salernitana-Bologna 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Bologna, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



PARI PRIMA DELL’INTER – Salernitana-Bologna 1-1 nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Come ieri col Genoa l’Inter troverà una squadra reduce da quattro pareggi consecutivi: la Salernitana. I campani, ultimi in classifica, giocano meglio nella prima mezz’ora e pensano di aver ottenuto un rigore, fischiato per contatto tra Riccardo Orsolini e Franck Ribéry. L’arbitro, richiamato al VAR, lo revoca tornando sui suoi passi e annullando il fallo. Così passa il Bologna, al 43’ cross col destro di Aaron Hickey e devia a centro area Marko Arnautovic. Terzo gol in due partite per l’austriaco, che prima della doppietta allo Spezia di lunedì era rimasto quasi tre mesi a secco. Nella ripresa la Salernitana continua a spingere, il Bologna regge anche grazie a Lukasz Skorupski che para sulla linea su Milan Djuric. Poi al 72’ Davide Nicola fa tre cambi: Lys Mousset, Diego Perotti e Nadir Zortea. Passano trenta secondi, i primi due scambiano e la palla finisce al terzo che con un diagonale deviato da Adama Soumaoro pareggia. L’ultima parola è però degli ospiti, con un gran destro di Nicola Sansone che si stampa sulla traversa. Salernitana che comunque conferma la sua crescita, con i nuovi acquisti di gennaio che stanno dando una mano.

Video con gli highlights di Salernitana-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.