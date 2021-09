VIDEO – Salernitana-Atalanta 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Atalanta, anticipo della quarta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



VINTO SENZA ENTUSIASMARE – Salernitana-Atalanta 0-1 nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. La Salernitana gioca meglio, ma alla fine è l’Atalanta a uscire con i tre punti dalla battaglia dell’Arechi. Esordio da titolare in granata per Franck Ribéry, che dura un tempo complice una condizione fisica non perfetta. Il gol lo sfiora Mamadou Coulibaly con un gran tiro da oltre trenta metri a scheggiare la traversa. Splendido il tentativo da fuori di Cedric Gondo, tesserato venerdì, che Juan Musso toglie dalla porta con un prodigio. Quando il portiere argentino è superato ci pensa il palo a respingere un sinistro di Joel Obi ben liberato da Federico Bonazzoli al 69′. Lo spavento sveglia l’Atalanta, sette minuti dopo Josip Ilicic salta un uomo in area e crossa basso per Duvan Zapata, che controlla e si gira per il destro vincente. Nel finale clamoroso errore di Davide Zappacosta, che manda a lato col piatto dopo un tiro di Zapata respinto da Vid Belec, poi traversa di Robin Gosens (con deviazione) di testa su cross da destra di Joakim Maehle.

Video con gli highlights di Salernitana-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.