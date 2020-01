VIDEO – Rubén Sosa trascina l’Inter di inizio anno, poker al Genoa

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 3 gennaio 1993. Un poker al Genoa, come quello di due settimane fa, apre il nuovo anno con Rubén Sosa protagonista come spesso accaduto in quella stagione.



INIZIO AL MEGLIO – Ventisette anni fa l’Inter batteva 4-0 il Genoa nella quattordicesima giornata di Serie A 1992-1993. Nerazzurri subito in vantaggio, al 5′ calcio d’angolo da sinistra battuto sul secondo palo e colpo di testa vincente di Sergio Battistini, al suo primo gol in campionato. Osvaldo Bagnoli è ex di giornata, avendo guidato i rossoblù nel biennio precedente, ma non fa certo sconti al suo recente passato. È con la ripresa che l’Inter dilaga portandosi a casa la vittoria: quattro minuti dopo l’intervallo un cross dalla destra lasciato sfilare da tutta la difesa del Genoa diventa buono per Rubén Sosa, che arma il suo sinistro come al solito potente e raddoppia. Al 64′ pallone vagante in area che diventa buono per Riccardo Ferri, in posizione regolare, e il difensore sigla così il 3-0. Tocca a Igor Shalimov completare il poker a sei minuti dal termine, complice un errore piuttosto grossolano di Stefano Tacconi. Il pareggio del Torino a Cagliari, per 0-0, permette all’Inter di salire al secondo posto in solitaria, a -8 dal Milan capolista. Di seguito il video di Inter-Genoa dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.